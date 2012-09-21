Новости

Новости

21 сентября 2012, 18:24

В Новой Москве построят современные очистные сооружения

В Троицком и Новомосковском административных округах планируется построить новые очистные сооружения сточных вод. На них будет применяться технология удаления биогенных элементов и дополнительное обеззараживание.

Таким образом, качество воды, сбрасываемой в водоем, будет соответствовать требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного значения.

По сообщению пресс-службы "Мосводоканала", технологическая схема, которую предложили специалисты, предусматривает усреднение неравномерности притока сточных вод на очистные сооружения. Помимо механической очистки планируется проводить глубокую биологическую очистку с удалением азота и фосфора и обеззараживание с помощью ультрафиолетового облучения.

При этом механический осадок в дальнейшем может использоваться на полях в качестве удобрения.

Очистные сооружения будут размещены на небольшой территории благодаря блочно-модульной компоновке. Их оборудуют системой вентиляции и очистки воздуха.

Кроме того, планируется автоматизировать основные процессы очистки, а также спроектировать дистанционное управление в ночное время.

Эти меры, по мнению экспертов, позволит поднять систему водоотведения новых округов столицы на уровень стандартов "Мосводоканала".

Отметим, в настоящее время на территории Новой Москвы находится более 300 километров канализационных сетей, 59 насосных станций и 19 очистных сооружений. Большая часть очистных сооружений находится в аварийном состоянии. Оборудование устарело, а технологии очистки воды не соответствуют современным требованиям.

Ранее сообщалось, что на усовершенствование систем водоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского округов необходимо более 2 миллиардов рублей. Этой суммы должно хватить на первостепенные работы по приведению в нормальное состояние водопроводно-канализационных сооружений.

