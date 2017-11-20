Две поликлиники и подстанции скорой помощи построят в ТиНАО

20 ноября, 10:22
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Две поликлиники и станции скорой помощи построят в Новомосковском округе столицы. Возведение зданий было одобрено Градостроительно-земельной комиссией.
Как рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста, медицинские учреждения появятся в поселении Внуковское, около деревни Рассказовки и в поселении Московский у тепличного комбината №1.
По словам ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, обе из поликлиники будут рассчитаны на 750 посещений в смену, а подстанции скорой помощи – на четыре машино-места. Объекты должны быть оснащены медико-технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем под ключ.
Строительство учреждений будет осуществляться за счет внебюджетных средств.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО достроена подстанция скорой помощи на 10 машино-мест. Объект появился в городе Троицк.
В период с 2018 по 2020 год в столице планируется построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой помощи. Еще семь корпусов ждет реконструкция с пристройкой.
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