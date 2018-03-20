Для программы реновации используют 65 тысяч метров жилья в Левобережном районе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Около 65 тысяч квадратных метров жилья в Левобережном районе Москвы используют для реализации программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.

В частности, для реновации будут использовать микрорайны 1,2 района Левобережный. В программу включили площадку по адресу: Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21–22, 23–27. Отмечается, что часть корпусов комплексной жилой застройки уже сдали в эксплуатацию. Еще часть находится на стадии строительства.

Всего в этом районе под реновацию выделили 65 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев подчеркнул, что отделка квартир произведут за счет Фонда реновации.

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