Обманутые дольщики столицы получат жилье – Собянин

19 ноября, 18:41
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Обманутые дольщики столицы получат жилье, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Сегодня в реестр пострадавших включено 4155 обманутых дольщиков. По 4017 обманутым дольщикам есть шанс достроить дома, в которые они вложили свои средства. В беде мы людей не бросим. Я полностью уверен, что все обманутые дольщики жилье получат, но для этого потребуется немало времени и сил", – отметил мэр.
К настоящему моменту завершено строительство двух домов – в районе Фили-Давыдково и в деревне Марушкино на территории ТиНАО. На шести объектах работы возобновляются.
Собянин также прокомментировал ситуацию с ЖК "Царицыно", где часть дольщиков успела получить квартиры и несколько лет прожила без необходимой инфраструктуры. "Все попытки договориться с застройщиком по-хорошему ни к чему не привели. Сейчас его делом занимаются правоохранительные органы" – написал градоначальник.
На бюджетные средства рядом с ЖК "Царицыно" построят школу на 825 мест, детский сад на 370 мест и поликлинику на 320 посещений в смену. Расходы в объеме 2,5 миллиардов рублей включены в Адресную инвестиционную программу.
Ранее Владимир Путин поручил правительству отказаться от привлечения средств россиян в строительство жилья и разработать план перехода к иным способам финансирования. Замещение будет проходить поэтапно в течение трех лет. Эти меры должны минимизировать риск для граждан.
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