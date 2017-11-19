Обманутые дольщики столицы получат жилье – Собянин

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Обманутые дольщики столицы получат жилье, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Сегодня в реестр пострадавших включено 4155 обманутых дольщиков. По 4017 обманутым дольщикам есть шанс достроить дома, в которые они вложили свои средства. В беде мы людей не бросим. Я полностью уверен, что все обманутые дольщики жилье получат, но для этого потребуется немало времени и сил", – отметил мэр.

К настоящему моменту завершено строительство двух домов – в районе Фили-Давыдково и в деревне Марушкино на территории ТиНАО. На шести объектах работы возобновляются.

Собянин также прокомментировал ситуацию с ЖК "Царицыно", где часть дольщиков успела получить квартиры и несколько лет прожила без необходимой инфраструктуры. "Все попытки договориться с застройщиком по-хорошему ни к чему не привели. Сейчас его делом занимаются правоохранительные органы" – написал градоначальник.

На бюджетные средства рядом с ЖК "Царицыно" построят школу на 825 мест, детский сад на 370 мест и поликлинику на 320 посещений в смену. Расходы в объеме 2,5 миллиардов рублей включены в Адресную инвестиционную программу.

Ранее Владимир Путин поручил правительству отказаться от привлечения средств россиян в строительство жилья и разработать план перехода к иным способам финансирования. Замещение будет проходить поэтапно в течение трех лет. Эти меры должны минимизировать риск для граждан.