Южный участок Большой кольцевой линии построят до конца 2020 года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Строительство южного участка Большой кольцевой линии в Москве завершится до конца 2020 года. На нем расположатся станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Севастопольский проспект" ("Зюзино"). Об этом передает Портал мэра и Правительства Москвы.

"Первый перегонный тоннель построят между "Каховской" и "Севастопольским проспектом" ("Зюзино")", – заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас завершается монтаж тоннелепроходческого комплекса на площадке за "Каховской".

Бочкарев также отметил, что участок, протяженностью 6,2 километра, от станции метро "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

С "Проспекта Вернадского" можно будет пересесть на одноименную станцию красной линии, а с "Воронцовской" – на станцию "Калужская" оранжевой ветки. На "Улице Новаторов" также будет пересадка на одноименную станцию проектируемой ветки, которая протянется в поселок Коммунарка.

Ранее сообщалось, что линия метро от поселка Коммунарка до Троицка может появиться в московском регионе после 2023 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в этом году должно начнется строительство участка от станции "Улица Новаторов" до Коммунарки.