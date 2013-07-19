Завершена первая очередь застройки микрорайона в Куркино

Завершена первая очередь застройки микрорайона 8 района Куркино на северо-западе столицы, в ближайшее время покупатели квартир смогут оформить их в собственность, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Проектом предусматривалось строительство жилых корпусов 1, 2, 3/4, 5, 7, 8, 9, 10 и гаража. В рамках реализации первой очереди проекта были построены и введены в эксплуатацию три жилых корпуса, разрешения на ввод которых были получены 31 августа 2012 года.

"Поскольку данный участок имел обременения правами третьих лиц, оформление земельно-правовых отношений для строительства корпусов 1, 6, 7, 8, 9, 10 не представлялось возможным. В этой связи Москомстройинвест на протяжении года вел переговоры с инвесторами о целесообразности завершения проекта на выполненном объеме и оформления Акта частичной реализации", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что квартиры в построенных корпусах были реализованы физическим лицам, а значит, оформление акта частичной реализации позволит покупателям оформить квартиры в собственность.

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