Сроки строительства жилых домов на Кременчугской улице продлены

Столичные власти продлили сроки строительства жилых домов на Кременчугской улице. Так, корпуса 13-13А, 14 будут построены до 1 мая 2014 года; корпуса 15, 16, 16А, 18-18А - до конца 2015 года, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"Согласно решению ГЗК, Москомстройинвест совместно с инвестором ЗАО "ФЦСР" в двухнедельный срок должен подготовить и представить в Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПР) уточненный список граждан-соинвесторов, привлеченных к финансированию строительства корпуса 18-18А. Указанный список будет включен в проект дополнительного соглашения к инвестконтракту в качестве приложения", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено заключение с физическими лицами - соинвесторами проекта договоров участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве...".