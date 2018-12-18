Власти Москвы не приняли решения о строительстве нового здания СИЗО "Бутырка"

Столичные власти пока не принимали никаких решений о строительстве нового здания СИЗО для Бутырской тюрьмы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Могу сказать, что на сегодняшний день никаких решений нет. Да, обсуждения идут, но никаких градостроительных решений пока не принято", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за многочисленных жалоб местных жителей СИЗО "Бутырка" планируют закрыть.
Сообщалось также, что новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест, в кратчайшие сроки построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО. А на месте СИЗО "Бутырка" может появиться промышленный кластер.
Как рассказали порталу Москва 24 в столичном департаменте культурного наследия, независимо от окончательного решения, здание "Бутырки" сноситься не будет. Кроме того, там отметили, что оно не может быть видоизменено, так как является объектом культурного наследия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.