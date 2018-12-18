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18 декабря, 16:16

Власти Москвы не приняли решения о строительстве нового здания СИЗО "Бутырка"

строительство

18 декабря, 16:16

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичные власти пока не принимали никаких решений о строительстве нового здания СИЗО для Бутырской тюрьмы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Могу сказать, что на сегодняшний день никаких решений нет. Да, обсуждения идут, но никаких градостроительных решений пока не принято", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за многочисленных жалоб местных жителей СИЗО "Бутырка" планируют закрыть.

Сообщалось также, что новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест, в кратчайшие сроки построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО. А на месте СИЗО "Бутырка" может появиться промышленный кластер.

Как рассказали порталу Москва 24 в столичном департаменте культурного наследия, независимо от окончательного решения, здание "Бутырки" сноситься не будет. Кроме того, там отметили, что оно не может быть видоизменено, так как является объектом культурного наследия.

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