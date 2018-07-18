Гостинично-деловой комплекс появится на юге Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Гостинично-деловой комплекс построят на юге столицы у квартала "Парк Легенд", сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Здание переменной этажности с максимум в 15 этажей появится на Автозаводской улице. Площадь комплекса превысит 33 тысячи квадратных метров.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним Музеем хоккея. Цвет отделки будет переходить от кирпичного к синему. Визуально комплекс вытянут вдоль пешеходной зоны третьего кольца.

Входы в офисную, гостиничную зону и зону магазинов разделят. Для жильцов апартаментов и работников офисов сделают подземную парковку.

Многофункциональный комплекс и торговый центр возведут также на севере Москвы. Это будут гостиница с апартаментами, офисный и торговый центры. Наземным общественным транспортом до комплекса можно будет добраться от станций метро "Аэропорт" и "Динамо".