Многофункциональный комплекс с гостиницей и ТЦ построят на севере Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный комплекс и торговый центр возведут на улице Академика Ильюшина на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Новый комплекс будет расположен на участке вытянутой формы вдоль железной дороги и парка, что и определило композицию здания, пояснили в ведомстве. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, многофункциональный комплекс будет включать три крупных объема: гостиницу с апартаментами и офисный центр объединят стилобатом, в котором решили разместить торговый центр. "Эксплуатируемая кровля торгового центра может использоваться постояльцами гостиницы, посетителями торгового центра и работниками офиса", – отметил Кузнецов. Он напомнил, что за последние годы в столице построили 15 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости.

Также сообщается, что на двух подземных этажах расположится автостоянка на 290 машино-мест. Наземным общественным транспортом до комплекса можно будет

добраться от станций метро "Аэропорт" и "Динамо".

Как уточнили в Москомархитектуре, общая площадь постройки составит около 65 тысяч квадратных метров. "Архитектурно-градостроительное решение предусматривает современную, но при этом сдержанную отделку зданий", – рассказал Сергей Кузнецов. По его словам, при возведении наружных стен комплекса специалисты используют систему вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями.