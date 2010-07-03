Министерство строительства избавит кровли домов от частого ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и промышленных зданий в России станут более долговечными. Минстрой утвердил новый свод правил СП 17 "Кровли", сообщает газета "Известия".

Изменения позволят продлить срок службы кровель, снизить вероятность протечек и образования сосулек, сократить затраты управляющих компаний и частных домовладельцев на ремонт.

Приказ министерства строительства от 18 февраля 2019 года внес изменения в правила проектирования новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых кровель. Они вступят в силу 18 августа этого года.

"Новые требования основаны на проведенном нами исследовании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки на кровлю. Оно проводилось по аналогии с европейским на специально приобретенном оборудовании, имитирующем ходьбу кровельщиков по теплоизоляционным плитам и водоизоляционному ковру", – сказал заместитель руководителя отдела покрытий и кровель ЦНИИПромзданий (разработало документ) Алексей Воронин.

Он отметил, что изучались поверхности с наиболее распространенными видами тепло- и гидроизоляции. Основное новшество СП "Кровли" – это повышенные требования к прочности утеплителя на плоских крышах. Педставитель компании "Технониколь" Евгений Войлов отметил, что новый свод правил позволит увеличить межремонтный срок службы кровель до 15–25 лет и более.

По новым правилам, будет вводиться таблица требований по прочности для всех основных видов утеплителей, представленных на российском рынке. Также будет учитываться толщина кровельного покрытия и особенности плоских крыш. Новые изменения будут также касаться требований к толщине металлочерепицы, которая теперь не должна быть меньше 0,5 миллиметра, композитной черепицы – не менее 0,45 миллиметра без учета краски.