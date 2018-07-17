Гостиница в "Зарядье" станет многофункциональным пространством с современным фасадом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Гостиница в "Зарядье" станет новым многофункциональным пространством в центре столицы, сообщил глава и основатель архитектурного бюро GAD Гекхан Авджиоглу.

"Основные отличительные особенности проектов GAD – это инновационные комбинации новых программных решений, форм и технологий, которые оказывают сильное влияние на современную городскую жизнь", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

По словам Авджиоглу, здание на улице Варварка будет иметь современный облик, сочетая в себе разные функции, помимо размещения туристов. Подобный подход строительству компания практикует в Турции и других странах мира.

Ранее сообщалось, что строительство гостиницы в "Зарядье" может завершиться в 2019 году.

Сам парк "Зарядье" создали на месте старой гостиницы "Россия". Общая площадь парка составляет 10,2 гектара. Он сочетает в себе природные территории и постройки с современной архитектурой.

Одними из главных достопримечательностей стали "Парящий мост", "Ледяная пещера" и информационный центр. Вскоре будет готов для посетителей концертный зал филармонии.