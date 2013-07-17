Новый мост через Москву-реку откроется на Московском малом кольце

В конце июля на Московском малом кольце откроется новый мост через Москву-реку. Движение по мосту планируется открыть 20 июля.

В настоящее время строительные работы подходят к завершающей стадии: установлены шумозащитные экраны, мост и прилегающая дорога покрыта асфальтобеном, обустраивается инфраструктура.

По словам заместителя главы администрации города Бронницы Романа Дрозденко, мост состоит из 9-метровой проезжей части и двух тротуаров, каждый по 1,5 метра шириной. Также сооружен тоннель для прохода в так называемые разобщенные территории: к Бронницкой службе газового хозяйства и к организациям, находящимся на этой части Строительной улицы.

В начале августа по мосту откроют и пешеходное движение. В настоящее время там идут ремонтные работы по облагораживанию: выкладывают кафельную плитку на стены, пол заасфальтируют и будет сделано освещение, сообщает официальный сайт города Бронницы.

В скором времени смонтируют ливневую канализацию, связанную с очистными сооружениями. На мосту также установят светофор, который соединит новый мост и Безымянный переулок с выездом на ПАТП.