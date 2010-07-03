Новый дом в проезде Дежнева введут в эксплуатацию в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жилой дом в голландском стиле в Южном Медведково введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщил департамент строительства Москвы.
"В районе Южное Медведково по адресу проезд Дежнева, владение 8, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. На объекте уже выполнено обустройство котлована для строительства жилого дома, идут монолитные работы по возведению надземной части здания", – заявил глава департамента Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".
Дом монолитный, двухсекционный, с переменной этажностью 13-14 этажей. В нем 128 квартир общей площадью 6600 квадратных метров. Жители смогут устанавливать кондиционеры в специальные корзины, предусмотренные при строительстве. В каждой секции будет вестибюль жилой части здания, холл, помещения дежурного, помещение хранения инвентаря, зона для почтовых ящиков, колясочная и технические помещения.
Строительство домов по программе реновации
Также предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных людей на всей территории. Пол вестибюля и лифтовых холлов будет расположен на одном уровне.
В пожароопасных зонах и санузлах предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером. Придомовую территорию благоустроят.
Накануне стало известно, что все жители многоквартирного дома на улице Судостроительной переехали в новый дом, построенный по программе реновации в Нагатинском Затоне.
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