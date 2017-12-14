Мосгорстройнадзор проверил 1,39 тысячи дорожных объектов за 11 месяцев 2017 года

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Мосгосстройнадзор провел 1390 проверок на объектах дорожно-мостового строительства в январе-ноябре 2017 года.

В ходе проверок проводились инструментальные обследования строящихся конструкций, а также испытания построенных конструкций и применяемых материалов.

"На проверенных объектах в общей сложности выявлено более 4,2 тысячи нарушений, в том числе по организации работ, содержанию строительных площадок и качеству производства работ", – пояснили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

За 11 месяцев 2017 года Мосгосстройнадзор оформил 39 разрешений на ввод в эксплуатацию дорожных объектов, включая отдельные участки Калужского шоссе и Северо-Западной хорды.