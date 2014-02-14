Вход в ресторан на Бережковской набережной перекрыл тротуар

Читатель M24.ru Мария сообщила, что вход в ресторан на Бережковской набережной перекрывает велодорожку и мешает передвижению пассажиров.

"На Бережковской набережной, 14 построен ресторан на реке, его крыльцо перекрывает велодорожку и вынуждает велосипедистов и пешеходов выходить на проезжую часть. Таким образом, в официальной велодорожке теперь идет коммерческий разрыв", - написала она.

При этом, по противоположной стороне дороги тротуар отсутствует из-за труб ТЭЦ.

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