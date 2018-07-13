Строительство домов на стартовых площадках программы реновации начнут до конца года

13 июля, 12:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Москвы рассчитывают до конца 2018 года начать строительство 15 домов на стартовых площадках программы реновации, сообщил заместитель руководителя департамента строительства Александр Ломакин.
Аукцион на определение подрядчиков проведут в третьем квартале текущего года.
"Мы планируем разыграть конкурсы на первые дома, которые будут построены уже непосредственно для программы реновации, на стартовых площадках, которые были подобраны. Каждый дом прорабатывается индивидуально для площадки", – цитирует Агентство "Москва" Ломакина.
Также сообщается, что в первый дом по программе реновации жилого фонда в Москве переехали более 90 процентов жителей. Переселение в дом, расположенный по адресу улица 5-я Парковая, дом 62 Б, началось в феврале текущего года.
По информации столичных властей, под заселение по программе реновации также переданы дома на Проспекте Вернадского, Гжатской улице и улице Красных зорь в ЗАО, а также на улице Летчика Бабушкина, на улице Полярная и в проезде Дежнева на северо-востоке города.
Программа реновации предусматривает снос свыше 5 тысяч домов в Москве, в которых проживает около 1 миллиона человек.
Добавим, адресный перечень стартовых площадок содержит 210 участков, расположенных во всех административных округах и в 75 районах Москвы.
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