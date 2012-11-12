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12 ноября 2012, 10:41

Город

Дом для обманутых дольщиков в СЗАО сдадут к декабрю 2013 года

Корпус № 4 по улице Народного Ополчения, владение 33 для граждан-соинвесторов строительства жилья, пострадавших от действий застройщика, планируется возвести к декабрю 2013 года, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"Проект строительства жилого дома разработан. Дом будет возведен по индивидуальному проекту и рассчитан на 187 квартир. В ближайшее время будет определен подрядчик производства работ. Развернуть строительно-монтажные работы в полном объеме застройщик планирует с 1 декабря 2012 года", - говорится в сообщении.

Контролировать расходование субсидий будет столичный департамент строительства.

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