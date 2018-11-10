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10 ноября 2018, 18:46

Город

Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Железнодорожную арку моста через Керченский пролив соединили с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом говорится на странице Крымского моста в Twitter.


Мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, на следующий день было запущено движение автотранспорта. На декабрь будущего года запланировано открытие движения поездов по железнодорожному участку моста.

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