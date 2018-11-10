Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Железнодорожную арку моста через Керченский пролив соединили с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом говорится на странице Крымского моста в Twitter.

Моё событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролётом с керченской стороны :) #крымскиймост pic.twitter.com/5tZmoXXivg — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 10 ноября 2018 г.



Мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, на следующий день было запущено движение автотранспорта. На декабрь будущего года запланировано открытие движения поездов по железнодорожному участку моста.