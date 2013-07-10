На стройках Москвы ежедневно проводится до 40 проверок

Столичный Центр экспертиз в первом полугодии выполнил более 3 тысяч 800 работ по испытаниям, измерениям и исследованиям применяемых строительных материалов и качеству работ на стройплощадках города. Об этом сообщил директор Центра Виктор Егоров.

"В настоящее время Центром ежедневно выполняется около 40 работ по оценке качества строительства на объектах города", – подчеркнул Егоров.

В 2014 году Центр планирует увеличить число исследований до 12 тысяч. В состав этих работ войдут и испытания по новым направлениям, таким как определение теплопроводности строительных материалов, испытания звукоизоляции, анализ воды, воздуха, замеры вибрации и шумов.