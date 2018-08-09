Строительство участка от станции метро "Саларьево" до "Столбово" завершено на 41%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" завершено на 41 процент. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Выполнить основной объем работ по участку "Саларьево"–"Столбово" Сокольнической линии метро планируется к декабрю 2018 года. На данный момент строительная готовность нового участка метро составляет 41 процент. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Технический пуск участка Сокольнической линии метро от "Саларьево" до станции "Столбово" планируют провести в конце этого года. А открыть его для пассажиров собираются в 2019 году.

Строительство метро в поселке Коммунарка выходит на финишную прямую. Всего на новом участке будет четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

Большая часть маршрута проходит не под землей, а в створе автомагистрали "Солнцево – Бутово – Видное", что значительно упростило строительство.