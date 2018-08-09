Одобрен проект реставрации центрального павильона ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации Центрального павильона ВДНХ. В пятиэтажном здании восстановят исторические интерьеры и обновят фасады.

По данным столичного комплекса градостроительной политики и строительства, специалисты обновят покрытия полов, потолков и внутренних дверей, проведут отделку стен и лестничных клеток, заменят деревянные оконные блоки. Также будет выполнено архитектурное освещение фасадов, обновление сети инженерно-технического обеспечения и системы безопасности и восстановление покрытия автомобильных проездов.

Павильон "Центральный" построили в начале 1950-х годов по проекту советских архитекторов Юрия Щуко и Евгения Столярова. Павильон должен был отражать основные вехи в истории советского государства, а также успехи СССР в индустриализации, сельском хозяйстве, науке и культуре. Венчает здание шпиль высотой 33 метра.

В конце июля на ВДНХ после длительного ремонта заработали фонтаны, центральные вход и аллея. После 30-летнего перерыва для посетителей вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века.

Кроме того, на ВДНХ появились площадки для крупных форумов и павильон "Космос". После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону как раз ЭКСПО и парк "Останкино".

Предполагается, ВДНХ после реставрации станет самым современным музейным, образовательным, развлекательным и парковым комплексом в России.