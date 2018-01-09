Роспотребнадзор опроверг сведения о введении особых требований по инсоляции

9 января, 11:19
Фото: ТАСС/Василий Кузьмичено
Роспотребнадзор опроверг информацию СМИ о введении особых требований по инсоляции на территории столицы.
В ведомстве отметили, что проект "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, к устройству, содержанию и организации воспитания и обучения в образовательных организациях для территории города Москвы" не содержит норм по инсоляции и естественной освещенности, которые бы отличались от действующих правил.
В Роспотребнадзоре добавили, что термин "инсоляция" означает облучение прямыми солнечными лучами, в то время как естественная освещенность создается в помещении светом неба.
Ранее в СМИ сообщили, что Роспотребнадзор разработал проект санитарных норм, согласно которым для жилья в Москве могут быть введены новые требования по инсоляции.
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