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Город

8 августа, 10:48

Стадион "Динамо" в Москве откроют до конца года

строительство город спорт

Фото: stroi.mos.ru

Стадион "Динамо" откроют до конца текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва – уникальный город. Здесь уже открыто четыре стадиона, способных принимать матчи международного уровня: "Лужники", "Спартак", ЦСКА и "Локомотив". До конца года откроется арена "Динамо", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Заммэра добавил, что редкий город может похвастаться таким количеством стадионов международного класса. При этом, по его словам, почти вокруг всех арен формируются спортивные кластеры.

Хуснуллин привел в пример спортивный городок в "Тушине" около "Открытие Арены", и напомнил, что сейчас активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках.

Такая же площадка есть в Черкизове около "РЖД Арены". "Появится спортивный парк и около "Динамо", – отметил заммэра.

ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина расположен на Ленинградском проспекте, владение 36.

Спорткомплекс объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Вместимость футбольной арены – 26,3 тысячи зрителей.

Малая арена предназначена для проведения хоккейных и баскетбольных матчей, а также концертов. Смена конфигураций осуществляется в считанные часы.

Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машины.

"Москва в цифрах": стадион "Динамо"

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