Второй участок ТПК введут в эксплуатацию к началу 2020 года

Фото: Стройкомплекс Москвы

Северо-восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метро от станции "Шереметьевская" до "Нижегородской" планируется запустить к концу 2019 – началу 2020 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что до этого будет введен участок от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк". Его планируется открыть для пассажиров в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости.

Всего в 2018 году, который объявлен годом метро, столичные власти намерены построить 50 километров линий, сдать порядка 25 станций и три электродепо.

Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Его длина составит 67 километров. ТПК будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо (МЦК).