Центр дополнительного образования для детей и взрослых построят в Марьино

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В Марьино построят центр дополнительного образования для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Учебный центр предназначен для дополнительного образования как взрослых, так и детей. Здесь предусмотрено обучение по различным направлениям деятельности: откроются классы декоративно-прикладного искусства, рисунка, пения и другие", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Центр будет располагаться на улице Марьинский парк, корпус 30. Здание рассчитано на 60 учеников и 16 преподавателей

На прилегающей территории проведут благоустройство: обустроят места отдыха со скамейками, тротуары, разобьют газоны, организуют зону парковок за зданием. Строительство планируют завершить весной 2019 года.