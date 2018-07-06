Девять попавших в программу реновации домов в ТиНАО сохранят

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Девять домов, включенных в программу реновации в ТиНАО, сохранят. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Список домов, попавших под реновацию и имеющих при этом историческую и культурную ценность, утвердил Сергей Собянин в начале года, напомнила она.

"В ТиНАО сохранят девять домов, еще по двум зданиям решение будет принято на стадии подготовки градостроительной документации", – цитирует Княжевскую Агентство "Москва". Всего в столице сохранят 218 домов, а при разработке документации решится вопрос с еще 22 зданиями, добавила она.

Оставят в том числе построенные в 1955 году нетиповые двухэтажные кирпичные дома в поселении Десеновское по улице Дмитрия Рябинкина. Не станут также сносить два трехэтажных дома с отделкой из кирпича по улицам Ленина и Школьной в дачном поселке Кокошкино.

Председатель комитета пояснила, что эти здания строили по индивидуальным проектам. Они вошли в программу реновации, так что жители переедут в новые квартиры.

А объекты отремонтируют и поменяют их назначение, в частности, там могут находиться образовательные и социально-культурные учреждения. Как их использовать, решат горожане и депутаты.