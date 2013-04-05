На улице Правды построят новый подземный пешеходный переход

На пересечении Ленинградского проспекта с улицей Правды будет построен подземный пешеходный переход длиной 121,4 метра. Для обеспечения входов и выходов предусматривается устройство лестничных сходов и пандусов для инвалидов, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

Пешеходный переход оборудуют системами снегоудаления, диспетчеризации и электрообогрева пандусов и лестничных сходов.

"В связи с невозможностью устройства пандусного схода у лестничного схода № 5, предусматривается оборудование надземного пешеходного перехода через улицу Правды на расстоянии 27 метров от лестничного схода со светофорным объектом и вызывным пешеходным устройством", - говорится в сообщении.

Вдоль борта четной стороны Ленинградского проспекта и вдоль бортов улицы Правды установят направляющие пешеходные ограждения, добавили в ведомстве.

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