Новая разворотная эстакада появится на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Волоколамское шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе планируется реконструировать. В рамках работ запланировано строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов.

Как сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, в результате подъезд к ТПУ "Волоколамская", а также железнодорожной платформе Покровское-Стрешнево станет для автомобилистов комфортнее, передает портал мэра и правительства Москвы.

Подрядчик, которого определят 22 декабря, построит разворотную эстакаду у путей Рижского направления Московской железной дороги. Продолжительность строительных работ не должна превышать двух лет с момента заключения госконтракта.

В рамках проекта предусматривается также строительство разворотного съезда в районе Московского центрального кольца и обновление дорог для подъезда к транспортно-пересадочному узлу "Волоколамская", реконструкция подъездной дороги к железнодорожной платформе Покровское-Стрешнево, сооружение заездных карманов на остановках общественного транспорта, установка нового светофора на примыкании разворотного съезда к улице Академика Курчатова.