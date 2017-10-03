На месте промзоны "Востряково" построят дома и бомбоубежище

Фото: stroi.mos.ru/проект жилого комплекса "Мещерский лес"

На месте бывших заводов в микрорайоне Востряково в Солнцево построят жилые дома, а также бомбоубежище на 3,3 тыс. человек. По данным департамента градостроительной политики, на территории промзоны площадью 34,4 га построят 300 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также детский сад на 350 мест и школу на 825 мест.

Здесь также возведут бомбоубежище на 3,3 тыс. человек площадью более 50 тыс. кв. м. В жилом комплексе "Мещерский лес" будет жить 13 тыс. человек, из них работающих – более 7 тыс.

Фото: stroi.mos.ru/проект жилого комплекса "Мещерский лес"

Жители новых кварталов будут обеспечены наземными многоэтажными автостоянками. В микрорайоне смогут без проблем парковаться 4,3 тыс. автомобилистов.

Строительство жилых кварталов планируется на площадях, которые раньше занимал домостроительный комбинат №3. Полностью предприятие не закрыли, его преобразовали в домостроительный комбинат №2, уплотнив по площади и сохранив рабочие места.

На освободившейся территории снесли производственные помещения, и группа компаний "ПИК" начала возводить жилые дома. Квартиры в строящихся домах уже активно продаются. Квартиры-студии компания-застройщик предлагает от 3,7 млн рублей, а однокомнатные квартиры – от 5,3 млн рублей.

Фото: stroi.mos.ru/проект жилого комплекса "Мещерский лес"

В конце этого года в микрорайон Востряково придет метро – станция "Говорово" Калининско-Солнцевской ветки. Метростроевцы протянут желтую ветку до "Рассказовки" с размещением семи станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Станция "Говорово" будет принимать жителей не только Востряково, но и 35 тыс. человек из соседнего поселения Московский. На станции будет два вестибюля и выходы через пешеходные переходы. Пассажиропоток составит в утренние и вечерние часы пик 7,1 тыс. человек в час.

Фото: stroi.mos.ru/проект жилого комплекса "Мещерский лес"

Востряково – микрорайон в Западном административном округе Москвы, расположенный на территории района Солнцево. С севера ограничен железной дорогой Киевского направления, с юга – домостроительным комбинатом и Боровским шоссе, с востока – МКАД.

На карте Востряково появилось в начале 1950-х годов как небольшой рабочий поселок при третьем домостроительном комбинате. После расширения границ Москвы в августе 1960 года поселок был присоединен к городу, несмотря на то что находился за МКАД.

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