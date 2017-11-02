Маску льва восстановили на фасаде доходного дома Быкова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гипсовое изображение головы льва восстановили на фасаде доходного дома купца Василия Быкова. Маска хищника расположена над проходной аркой дома, который был построен в 1909 году. Барельеф − автограф архитектора Льва Кекушева.

"Восстановленный маскарон включает в себя фрагменты оригинального декора, который был утерян несколько лет назад", − рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Дом купца Быкова расположен на углу 2-й Брестской улицы и улицы Юлиуса Фучика и признан памятником истории и культуры регионального значения. В 2009 году в доходном доме произошел пожар, и долгое время он находился в аварийном состоянии

Работы по восстановлению барельефа продолжались почти год. Полную реставрацию дома начали в 2013 году. Стены строения очистили от грязи, пыли и следов пожара, укрепили фундамент и каркас здания, перекрытия и несущие стены.

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