Для НИИ им. Склифосовского построят два новых здания

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки территории квартала 850 Мещанского района ЦАО для обеспечения нового строительства на территории НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Планировочное решение включает в себя возведение двух корпусов для НИИ им. Склифосовского (клинический корпус с пищеблоком и патологоанатомический корпус).

Строительство дополнительных площадей не предусматривает снос существующих жилых домов. В подземной части новой застройки будут размещены гаражи на 415 машино-мест.

Общая планируемая площадь застройки - 246,04 тысячи квадратных метров, (в том числе наземная общая площадь – 192,46 тысячи квадратных метров) – включает в себя площадь сохраняемой застройки, новое строительство и реконструкцию.

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