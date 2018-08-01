У метро "Митино" в Москве построят еще один торговый центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные власти выдали разешение на строительство ТЦ с зоной общественного питания на северо-западе столицы, сообщает Стройкомплекс Моквы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Здание будет трехэтажным и разместится на улице Митинская, владение 29. Площадь объекта составит 6,5 тысяч квадратных метров.

"Строительство будет профинансировано за счет средств инвестора, работы планируется завершить в середине 2019 года", – заявил Антосенко.

Первые два этажа займут магазины с продовольственными и не продовольственными товарами, на третьем расположатся кафе и рестораны на 164 места. Кровля здания будет оборудована для эксплуатации, там появится озелененная зона отдыха. В здании установят шесть лифтов и четыре эскалатора. Все этажи объединит атриум.

В подземном паркинге ТЦ сможет разместиться 31 автомобиль. Основной подъезд к комплексу оборудуют со стороны дублера улицы Митинская.

"После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок торгового комплекса. К ним привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведут лабораторно-инструментальные исследования", – подчеркнул глава Мосгосстройнадзора.

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный комплекс и ЗАГС построят на территории промзоны на Шереметьевской улице. Объекты станут точками притяжения жителей столичного района Марьина Роща.