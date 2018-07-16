ТРК и ЗАГС появятся на месте промзоны в Марьиной роще

16 июля, 13:39
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Торгово-развлекательный комплекс и ЗАГС построят на территории промзоны на Шереметьевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
По замыслу городских властей, новые объекты станут точками притяжения жителей столичного района Марьина Роща.
Проект планировки промзоны на северо-востоке Москвы утвердил Сергей Собянин. Согласно проекту, там возведут торгово-развлекательный комплекс, административное здание для отдела ЗАГС, а также подземные и наземные стоянки для автомобилей. Общая площадь объектов составит более 172 тысяч квадратных метров, уточнил глава департамента Сергей Левкин.
По его словам, "бизнес-центр и офисно-деловой комплекс обеспечат около семи тысяч рабочих мест". Левкин также добавил, что для гостей столицы на территории бывшей промзоны построят гостиницу.
По данным ведомства, проект планировки охватывает территорию площадью в 25,2 гектара между Шереметьевской улицей и Октябрьской железной дорогой, При этом на площади в 1,67 гектара планируют создать зеленый парк.
По замыслу инвестора, все мероприятия по развитию территории промзоны будут реализованы в один этап.
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