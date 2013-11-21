21 ноября 2013, 16:55Происшествия
На юге Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
Вооруженное ограбление произошло в четверг днем у дома 16 по улице Борисовские Пруды, сообщил М24.ru представитель столичного главка МВД.
По его словам, злоумышленники похитили сумку из машины и скрылись, предположительно, на иномарке с литовскими номерами. Свидетели происшествия слышали звуки стрельбы.
В настоящее время сотрудники полиции уточняют у потерпевшего, что именно находилось в сумке. Для задержания похитителей введен план "Перехват".
Сайты по теме
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!