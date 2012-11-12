Врачи обсудят лечение девушки, раненной юристом Виноградовым

Врачебный консилиум примет решение об отключении от аппарата искусственной вентиляции легких Ярославы Сергенюк, которая пострадала в результате стрельбы в офисе фармкампании.

В настоящее время девушка находится в сознании, ее состояние стабильно тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главврача ГКБ №20 Галину Алексееву.

Напомним, 7 ноября юрист фармацевтической фирмы Дмитрий Виноградов открыл стрельбу по своим коллегам. Погибли 6 человек, одна пострадавшая находится в больнице.