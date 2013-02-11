По факту перестрелки в центре столицы возбуждено уголовное дело

По факту стрельбы в центре столицы возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия".

Потасовка с применением оружия произошла между двумя группами людей в ночь на 8 февраля в ресторане "Олива", расположенном в доме 3/5 по Смоленскому бульвару.

К моменту прибытия полиции участники драки скрылись. Позже выяснилось, что в одно из столичных медучреждений был доставлен 32-летний мужчина со сквозными ранениями бедер.

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, в вооруженном конфликте принимали участие не менее десяти человек.