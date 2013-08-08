Пострадавшие во время ЧП в зоопарке начали получать страховку

Московский зоопарк начал выплачивать компенсации пострадавшим при обрушении помоста для кормления жирафов. На сегодня некоторые из них уже получили страховку, вопросы о выплатах остальным сейчас находятся на стадии юридического оформления документов.

Это же касается и пострадавшего мальчика Артема. Его родители и администрация зоопарка сейчас обсуждают процесс выплаты дополнительной материальной помощи. По сообщению пресс-службы зоопарка, размер выплат определяет страховая компания, руководствуясь заключением врачей.

Напомним, 9 июля установленный возле вольера с жирафами деревянный помост для кормления животных обрушился на посетителей с двухметровой высоты. В результате 8 человек попали в больницу. Ранее в блогах появилась информация, что зоопарк отказывается выплачивать компенсацию. Однако администрация зоопарка это опровергла.