Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа 2013, 10:48

Экономика

Пострадавшие во время ЧП в зоопарке начали получать страховку

Московский зоопарк начал выплачивать компенсации пострадавшим при обрушении помоста для кормления жирафов. На сегодня некоторые из них уже получили страховку, вопросы о выплатах остальным сейчас находятся на стадии юридического оформления документов.

Это же касается и пострадавшего мальчика Артема. Его родители и администрация зоопарка сейчас обсуждают процесс выплаты дополнительной материальной помощи. По сообщению пресс-службы зоопарка, размер выплат определяет страховая компания, руководствуясь заключением врачей.

Ссылки по теме


Напомним, 9 июля установленный возле вольера с жирафами деревянный помост для кормления животных обрушился на посетителей с двухметровой высоты. В результате 8 человек попали в больницу. Ранее в блогах появилась информация, что зоопарк отказывается выплачивать компенсацию. Однако администрация зоопарка это опровергла.

Сайты по теме


страховки компенсации пострадавшие зоопарки чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика