Сборная РФ по хоккею обыграла шведов в матче МЧМ в Эдмонтоне

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Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В основное время шайбы забросили Егор Афанасьев, Родион Амиров и Кирилл Кирсанов. В команде Швеции отличились Арвид Костмар, Александр Хольц и Ноэль Гюнлер.

Победу Сборной России принес Марат Хуснутдинов, который забросил шайбу в ворота соперников за шесть секунд до конца овертайма.

Таким образом, команда РФ обеспечила себе как минимум второе место в группе В. Сборная Швеции не проигрывала на групповых этапах молодежных чемпионатов мира с 31 декабря 2006 года.

Накануне хоккеисты сборной России обыграли в матче группового этапа молодежного чемпионата мира команду Австрии. Встреча коллективов завершилась со счетом 7:1.

В составе сборной России отличились Василий Подколзин (дубль), Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. За австрийскую сборную шайбу забросил Сенна Петерс.