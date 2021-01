Фанаты ранили футболиста "Марселя" при атаке на клубную базу

Защитник французского "Марселя" Альваро Гонсалес получил травму после атаки болельщиков на базу команды.

Как пишет издание L'Equipe, фанаты пытались проникнуть на базу и использовали пиротехнические изделия.

В этот момент Гонсалес присутствовал на клубной территории. В результате пиротехника попала в спину испанцу.

"Мы все любим этот клуб, но то, через что мы прошли сегодня, никогда не должно повториться", – заявил игрок.

Полиция арестовала 25 человек, а матч 22 тура чемпионата Франции "Марсель" – "Ренн" отменили.

Training centre vandalised by Marseille fans who penetrated it earlier this afternoon - 25 arrests made by police, according to RMC. pic.twitter.com/Y4ir7ZJN2q