Легендарный вратарь Шмейхель войдет в команду RT по освещению ЧМ-2018

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Чемпион Европы по футболу, датский вратарь Петер Шмейхель сообщил о своих планах присоединиться к команде RT для освещения чемпионата мира 2018 года в России.

"Я буду в лучшей форме с момента, когда последний раз выступал на чемпионате мира. Россия, а вот и я!" − цитирует RT заявление Шмейхеля.

Кроме того, ожидается, что легендарный датский футболист будет вести специальный эфир телеканала RT во время финальной жеребьевки ЧМ-2018. Церемония жеребьевки пройдет в Москве 1 декабря.

Петер Шмейхель был трижды признан вратарем года по версии УЕФА. Он также стал чемпионом Европы в 1992 году в составе сборной Дании и обладателем кубка Лиги чемпионов 1999 года в составе английского клуба "Манчестер Юнайтед".