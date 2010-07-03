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16:07

"Локомотив" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

спорт

16:07

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над "Динамо" со счетом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на поле "Динамо" в Химках.

Мяч забил Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 64-й минуте.

Железнодорожники набрали 38 очков и поднялись на второе место в таблице. "Динамо", в активе которого 23 очка, опустился на 12-ю позицию.

Следующий матч "Динамо" сыграет 6 апреля против махачкалинского "Анжи". "Локомотив" 7 апреля встретится с лидером чемпионата – петербургским "Зенитом".

спорт

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