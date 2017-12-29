Первый спортивный объект к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Первый спортивный объект к ЧМ-2018 по футболу ввели в эксплуатацию в Московской области. Им стал стадион "Авангард" в Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного стройкомплекса.

По словам главы ведомства Максима Фомина, передает Агентство "Москва", регион лидирует по количеству тренировочных площадок к чемпионату мира 2018 года. "Всего в списке 17 баз, работы по строительству и реконструкции предусмотрены на 11 из них", – уточнил Фомин. В частности, 29 декабря было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого стадиона "Авангард" в Домодедово.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе работ по реконструкции специалисты модернизировали раздевалки в подтрибунных помещениях спорткомплекса, а также комнаты для обслуживающего персонала, медпункты и инженерные коммуникации. Помимо этого, в спорткомплексе оборудовали зал с мультимедийной системой для проведения пресс-конференций. Там могут единовременно разместиться 100 человек.

Как отметил Фомин, на арене стадиона заменили покрытие основного поля, а газон остастили системами подогрева и автоматического орошения. На стадионе также оборудовали второе поле, с искусственным газоном. Глава стройкомплекса Подмосковья отметил, что это позволит устраивать матчи и тренировки круглый год. Он также обратил внимание на тот факт, что новая входная группа "Авангарда" возведена в соответствии со всеми требованиям ФИФА.

"Следует отметить, что на территории «Авангарда» появилась единственная в своем роде в Москве и Московской области спортивная площадка для кроссфита, а также построен новый скейт-парк для любителей роликов и доски", – сказано в сообщении пресс-службы регионального стройкомплекса. Кроме того, рядом со стадионом появилась открытая автостоянка на 74 машино-места и трехметровое шумозащитное ограждение. Территорию спорткомплекса благоустроили, высадив там деревья и кустарники и установив малые архитектурные формы.

Наряду со стадионом "Авангард", площадками ЧМ-1018 станут стадион "Сатурн" в Раменском районе Подмосковья, стадион в спортшколе имени Сыроежкина в Бронницах, строящийся стадион в Долгопрудном, а также стадионы "Москвич" в Лобне, "Металлург" в Солнечногорске, "Родина" в Химках и "Гучково" в Дедовске.

В этот список также вошли стадион "Яхрома" в Дмитровском районе, "Глебовец" и "Строитель" в Истринском и Наро-Фоминском районах области.