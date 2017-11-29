Чехи и финны попросили пустить сборную РФ по хоккею на Олимпиаду

29 ноября, 01:56
Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler
Федерации хоккея Чехии и Финляндии попросили допустить сборную России по хоккею к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года. Соответствующее письмо организации направили в Международную федерацию хоккея (IIHF).
Как сообщает ТАСС, ранее СМИ писали, что подобная просьба уже поступала от федерации хоккея Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Швеции, но официально это информация не подтверждена.
"Сегодня мы получили письма от федераций Чехии и Финляндии в поддержку участия сборной России. На данный момент только эти две федерации", – цитирует агентство заявление главы IIHF Рене Фазеля.
Решение об участии сборной России в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане будет принято 5 декабря.
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