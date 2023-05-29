Маурисио Почеттино стал главой футбольного клуба "Челси"

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Маурисио Почеттино назначили главным тренером английского футбольного клуба "Челси". Информация об этом появилась на сайте клуба.

Почеттино сменил на посту Фрэнка Лэмпарда. Уточняется, что договор подписан до 2025 года с возможностью продления на еще один сезон. До этого тренер возглавлял клуб "Пари Сен-Жермен".

Ранее московский футбольный клуба "Динамо" отправил в отставку главного тренера команды Славишу Йокановича. Йоканович стал главным тренером клуба в июне 2022 года.

До этого Андрей Талалаев стал новым главным тренером футбольного клуба МИР – Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Химки". Подписанный контракт рассчитан на пять лет.