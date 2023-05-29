В "Локомотиве" заявили о достойной зарплате Дзюбы по новому контракту

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Зарплата Артема Дзюбы по новому контракту с "Локомотивом" сильно улучшена по сравнению с прошлым соглашением. Об этом рассказал спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов.

По его словам, переподписание стало важным шагом – Дзюба смог все доказать трудом и голами, оказав команде большую помощь во второй части текущего сезона.

Спортдиректор "Локомотива" назвал нападающего очень важным человеком в команде. При этом Ульянов заявил, что проблем с продлением контракта между "Локомотивом" и Дзюбой не было, поскольку у футболиста квалифицированный агент.

"Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная", – цитирует Ульянова РИА Новости.

В этом сезоне Дзюба сыграл за железнодорожников 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

25 мая стало известно, что нападающий продлил с "Локомотивом" контракт по схеме 1+1. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год. Сам Дзюба поблагодарил руководство клуба за работу, а болельщиков – за доверие.