Главный тренер "Спартака" обратился к болельщикам перед стартом чемпионата России

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Футболисты московского "Спартака" матчем с "Оренбургом" начинают путь за новым чемпионским титулом, заявил главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.
"Стартуем сегодня вместе за новым чемпионством. "Спартак" – семья, мы всегда играем в футбол для вас (болельщиков). Наши фанаты – наша сила, мотивация, наш 12-й игрок. Вперед, "Спартак", – написал специалист в Instagram.
"Спартак" и "Оренбург" встретятся в рамках первого тура чемпионата РОссии по футболу в субботу в Москве. Начало игры – в 19:00.
Под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом в сезоне-2016/17.
Накануне московский ЦСКА завоевал Суперкубок России, одержав победу над столичным "Локомотивом" – 1:0.
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