Главный тренер "Спартака" обратился к болельщикам перед стартом чемпионата России

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Футболисты московского "Спартака" матчем с "Оренбургом" начинают путь за новым чемпионским титулом, заявил главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

"Стартуем сегодня вместе за новым чемпионством. "Спартак" – семья, мы всегда играем в футбол для вас (болельщиков). Наши фанаты – наша сила, мотивация, наш 12-й игрок. Вперед, "Спартак", – написал специалист в Instagram.

"Спартак" и "Оренбург" встретятся в рамках первого тура чемпионата РОссии по футболу в субботу в Москве. Начало игры – в 19:00.

Под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом в сезоне-2016/17.



Накануне московский ЦСКА завоевал Суперкубок России, одержав победу над столичным "Локомотивом" – 1:0.