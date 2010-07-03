Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона КХЛ

Главный тренер столичного ЦСКА Игорь Никитин был признан лучшим тренером прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Церемония закрытия 11-го сезона КХЛ проходит в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 28 мая, передает РИА Новости.

Игорь Никитин возглавил ЦСКА в мае 2017 года. Под его руководством армейцы в минувшем сезоне завоевали Кубок Гагарина. В финальной серии они одолели омский "Авангард" (4-0).

В конце апреля сообщалось, что главным тренером московского клуба КХЛ "Спартак" стал Олег Знарок. В 2018 году российские хоккеисты под его руководством завоевали золото на Олимпиаде в Южной Корее.