ЦСКА одержал победу в первом матче серии со СКА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московский ЦСКА одержал победу над питерским СКА в первом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе хозяев отличились Александр Попов (18-я минута) и Михаил Григоренко (28). У гостей шайбу забросил Динар Хафизуллин (15).

Второй матч серии до четырех побед пройдет 30 марта в Москве.