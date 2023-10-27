Москва онлайн покажет "Крылатский трейл"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

29 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть финальный в этом сезоне забег – "Крылатский трейл". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и узнает, как они готовились к бегу по пересеченной местности.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 4 или 8 километров. Маршрут будет пролегать по холмам и через осенний лес. Грунтовые отрезки будут чередоваться с асфальтовыми, а подъемы – со спусками.

На "Крылатский трейл" собираются спортсмены из разных городов страны. Участвовать могут мужчины и женщины, достигшие 18 лет.

Самые быстрые получат награды, все остальные – финишный значок.

Смотрите прямую трансляцию 29 октября в 09:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.